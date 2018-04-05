10 عائلات تقتحم شققا شاغرة ليلا ثم تهدد بتفجير العمارة صباحا في تيبازة

المقتحمون تحصنوا فوق العمارة بعد تدخل القوة العمومية في أحمر العين

رئيس دائرة أحمر العين لـ النهار: «استقبلت ممثلي العائلات 15 مرة لكنهم تعدوا على القانون»

أقدمت، ليلة أمس، 10 عائلات ببلدية أحمر العين جنوب غرب ولاية تيبازة، على اقتحام شقق شاغرة بحي 200 مسكن، وهي شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيبازة، وفي أقل من 8 ساعات تدخلت المصالح المعنية مستعينة بالقوة العمومية لإخراج العائلات التي حاولت بشتى الطريق البقاء داخل الشقق والتهديد بالانتحار وتفجير الحي بقارورات الغاز، بالرغم من عدم تسجيل أي تدخل للقوة العمومية، التي كانت تراقب الحي والسلطات التي كانت تتفاوض مع العائلات بغية إخراجها بطريقة سلسلة.

عاش حي 200 مسكن ببلدية أحمر العين، أمس، حالة طوارئ حقيقة بعد مسارعة مصالح الدائرة والبلدية وديوان الترقية والتسيير العقاري للحي بغية إخراج العائلات من الشقق التي اقتحمتها بطريقة غير قانونية، وهي شقق شاغرة في حي سكني تم توزيعها على المستفدين منذ سنوات وغير مسجلة لدى مصالح الدائرة.

حسبما أكده رئيس دائرة أحمر العين في اتصال هاتفي مع «النهار»، أين أكد أن العائلات التي قامت باقتحام هذه الشقق هي عائلات قام باستقبال بعضها عشر مرات، وثلاث عائلات أخرى 15 مرة، وتم دراسة وضعية كل عائلة على حدة، غير أن هناك من أراد منه الحصول على مسكن والتعدي على أملاك الدولة بطريقة فوضوية.

وقال رئيس الدائرة إن هؤلاء الأشخاص معروفين ببلدية أحمر العين وأرادوا زرع الفوضى بهذا التصرف.

من جهتها، العائلات التي اقتحمت الشقق الشاغرة بحي 200 مسكن بأحمر العين، والتي هدد أفرادها بالانتحار، صعد عدد منهم إلى سطوح العمارات بمجرد وصول القوة العمومية، فيما حاول شاب مسبوق قضائيا اقتحم هو الأخر شقة شاغرة بالتهديد بتفجر العمارة بقارورات الغاز وتارة بسكب البنزين على نفسه.

وبعد ساعات من المفاوضات، تمكنت مصالح الدائرة من إخراج 7 عائلات بطريقة سلسلة وطواعية، في حين لا تزال ثلاث عائلات أخرى داخل الشقق مهددة إما بالبقاء أو تفجير كامل العمارة بأكملها.

المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري تيبازة لـ النهار: «أملاك الدولة غير قابلة للفوضى والتعدي»

أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، عبد القادر بن عبد الجليل، أن العائلات العشر تعدت على شقق تابعة للديوان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج العائلات المقتحمة، مشيرا إلى أن عهد التعدي على أملاك الدولة بالفوضى قد ولّى.

رئيس دائرة أحمر العين لـ النهار: «العائلات قامت بمسرحية فاشلة وأشخاص معروفين بالفوضى وراء العملية»

من جهته، أكد رئيس دائرة أحمر العين، سالم الطاهر، في اتصال هاتفي مع «النهار» أن أشخاصا معروفين بالفوضى وراء حادثة الاقتحام، مشيرا إلى أن العائلات اقتنعت وغادرت الشقق، وعن التهديد بالانتحار ومحاولة تفجير إحدى العمارات، قال إنها مجرد مسرحية فاشلة ناورت بها هذه العائلات لتثبيت نفسها داخل الشقق.