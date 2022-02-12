10 علامات تدل على أنك أصبت بكورونا دون أن تشعر

كشف عدد من الخبراء، عن علامات قد تشير إلى أن الشخص الذي لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، كان بالفعل قد أصيب بها دون أن يشعر.

ويعتبر متحور أوميكرون الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، وهو متحور كورونا “الأقل أعراضا”.

كما رفع متحور أوميكرون نسبة المصابين الذين لم يكتشفوا إصابتهم، لأن الأعراض كانت بسيطة بالنسبة لهم، ولم يشعروا بالحاجة للفحص.

ومن بين العلامات التي تدل على الإصابة بالفيروس التاجي نذكر:

البرد

العديد من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض نزلة البرد، هم بالحقيقة مصابون بكورونا، لكنهم أخطأوا تقديرها معتقدين أنها نزلة برد أو زكام.

وحسب موقع “ذا هيلثي”، يؤكد الخبراء أن هناك تشابها كبيرا بين أعراض كورونا ونزلات البرد. وهو ما يدفع المصابين للاعتقاد بأنهم لم يصابوا بكورونا.

فقدان الشعر

إذا كنت تلاحظ تساقط الشعر، قد يكون ذلك بسبب إصابة سابقة بكوفيد-19.

وحسب أليكسس يانغ، طبيبة الأمراض الجلدية في المركز الطبي بجامعة نيوجيرسي، فإن هذه الظاهرة تُعرف باسم تساقط الشعر الكربي.

وتحدث عندما يتسبب الإجهاد البدني أو النفسي في دفع جذور الشعر إلى حالة الراحة قبل الأوان.

وهذا الأمر ليس خاصا بكورونا، لكن متواجد لدى الكثير من الأشخاص الذين يتعافون من كورونا.

طفح جلدي

وحسب ذات الطبيبة، فإن ظهور الطفح الجلدي بعد كورونا هي ظاهرة لاحظها الأخصاء الصحيون لمن أصيبوا بالفيروس.

وقالت يانغ “نشهد أيضا طفحا فيروسيا، وهو طفح جلدي غالبا ما يرتبط بعدوى فيروسية بعد كوفيد-19”.

إصابة المقربين

كما أكد الخبراء أن من علامات الاصابة بالفيروس دون أن ندرك ذلك، هي إصابة عدد من أفراد العائلة بالفيروس، دون أن تصلك الإصابة.

ويقول الطبيب لين هوروفيتز، إن العديد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس لديهم أعراض خفيفة أو ليس لديهم أعراض.

وهو ما يدفع بعض المقربين من المصابين باعتقاد أنهم لم يصابوا ولم تنتقل لهم العدوى.

الفحص

كما أكد الخبراء أن الفحص الخاطئ، أو الفحص في الوقت غير المناسب، قد يعطي نتيجة سلبية خاطئة.

حيث أنه ومن الممكن ألا تكشف لحظة الفحص عن الإصابة لأن المصاب قام بالفحص بعد الشفاء أو قبل انتشار الفيروس.

أصابع القدم

وقال بنجامين سينغر، طبيب الرعاية الرئوية والحرجة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرغ في شيكاغو. أن “أصابع كوفيد” هي من الأعراض التي تصيب الشخص بعد تعرضه لكورونا.

هذه الحالة هي عندما يجد المصاب أصابع قدمه بجروح أرجوانية أو حمراء تسبب الحكة.

ويقول سينغر: “المظاهر الجلدية، خاصة في أصابع القدم، قد تدل على أن الشخص قد أصيب بكورونا دون أن يعلم”.

مشاكل الهضم

يؤثر مرض كوفيد-19 على التنفس، لكن بالنسبة للبعض، قد يكون الإسهال هو العلامة الأولى والوحيدة للعدوى.

إذا كانت لديك أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الغثيان أو القيء وكنت على اتصال بأفراد مصابين بكورونا. فمن المحتمل أنك أصبت بكورونا دون أن تعلم.

جفاف الحلق

يعاني ما يصل إلى 40 في المائة من الأشخاص المصابين بكورونا من أعراض جفاف الفم أثناء المرض أو بعده، وفقا للدراسات.

كما أنه قد يكون جفاف الحلق لفترة طويلة مؤشرا على الإصابة بكورونا.

الروائح السيئة

كما قال بعض الأشخاص الذين يتعافون من كورونا أنهم يشمون باستمرار رائحة الدخان أو القمامة أو أي روائح مزعجة. من دون أن يكون هناك مصدرا لها. وتصبح هذه الروائح الوهمية أكثر شيوعا بمرور الوقت.

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