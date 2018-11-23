10 فرق من شرق البلاد في تصفيات المهرجان الوطني للموسيقى العصرية

تشارك 10 فرق في الموسيقي العصرية من ولايات الشرق بدار الشباب أحمد سعدي بقسنطينة.

في التصفيات الجهوية للطبعة الـ17 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية المزمع تنظيمها بوهران.

وستتداول في هذا السياق فرق تمثل قسنطينة وسطيف وعنابة وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة والطارف وميلة وأم البواقي.

أمام لجنة تحكيم التي ستختار 3 فرق ستشارك في وهران.

وتم اختيار المشاركين في هذه التصفيات عقب منافسات محلية جرت عبر ولاياتهم.

وتجري التصفيات الجهوية لشرق البلاد اليوم و غدا حيث تم تسخير جميع الوسائل لتمكين المتنافسين من المشاركة في أحسن الظروف.

وتنظم هذه التصفيات الجهوية بمبادرة للمديرية المحلية للشباب والرياضة بالتعاون مع ديوان مؤسسات الشباب.

من جهتهم، أعرب أعضاء بفرقتي سكيكدة وسطيف عن سعادتهم للمشاركة في هذه المنافسة على أمل الظفر بالمراتب الأولى.