10 فيديوهات مفبركة وكاذبة.. الجوية الجزائرية تلجأ للقضاء

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اللجوء إلى العدالة من أجل الدفاع عن صورتها وسمعتها عقب الأخبار ومقاطع الفيديو الكاذبة. التي لا أساس لها من الصحة والتي ينشرها أصحاب النوايا الخبيثة.

كما قال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، خلال ندوة صحفية إن “أمام الفيديوهات العديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي”. و”التي تهدف إلى تشويه صورة الشركة، قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء إلى العدالة”.

في حين، أوضح ذات المسؤول أنه خلال السنة الفارطة “تم نشر ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”. “تظهر رحلات جوية خالية للخطوط الجوية الجزائرية، دون أن يكشف أصحابها عن وجوههم”. أو “إعطاء أي تفاصيل حول تاريخ أو وجهة الرحلات”. مما يعكس “النوايا السيئة” لأصحاب هذه الفيديوهات.

وأكد أندلسي أنه يحق لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية طرح المشاكل والصعوبات التي لاقوها. والتي ستسمح بتطور الشركة, لكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم. مذكرا في هذا الصدد بإطلاق المنصة “الشكاوى الإلكترونية” التي تضمن “المعالجة السريعة وكذلك إمكانية تتبع الشكاوى”.

الأسطول يتدعم بـ25 طائرة

وقال المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، إن الشركة مجندة بكل الإمكانيات من أجل إنجاح الموسم. والذي يصادف موعد الحج 2023 أين سيأخذ الحصة الكبيرة من البرمجة.

كما كشف أندلسي في تصريح للنهار، أن الأسطول الجوي الجزائري سيتعزز باقتناء 15 طائرة و10 طائرات في إطار إيجاري.

في حين، أكد المتحدث، أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وسيتدعم بأسطول لا بأس به. والذي يسمح في المواسم القادمة أن تكون هناك إمكانيات كبيرة.