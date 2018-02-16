10 فيروسات قاتلة تهدد البشرية

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة تضمنت عشرة فيروسات تشكل أكبر تهديد عاجل للبشرية.

وأضافت أنه ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر تهديد عاجل للبشرية.

وجاء في صدارة القائمة فيروسا “إيبولا” و”زيكا” اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية.

وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.

وتضمنت القائمة أيضا فيروس “حمى القرم الكونغو النزفية” والذي تسبب في مقتل 40 في المئة من المصابين به.

وتم رصده مؤخرا في أوغندا.

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس “ماربورغ” الذي يعتبر واحدا من أكثر مسببات الأمراض فتكا في الوجود.

حيث هز دولا إفريقية عدة، في نوفمبر الماضي.

كما تشمل قائمة الفيروسات القاتلة “حمى لاسا” وفيروس “كورونا” وفيروس متلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد “سارس”.

وفيروس “نيباه” وأيضا “حمى الوادي المتصدع”.

وللمرة الأولى على الإطلاق، ذكرت منظمة الصحة العالمية “المرض “إكس” الذي يعتبر عاملا ممرضا غير معروف للعلماء حاليا.

حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباءا دوليا خطيرا.

وقالت المنظمة، إن ترتيب الأمراض في هذه القائمة لا يعتمد على الأولوية، بل جميعها ذات أولوية.