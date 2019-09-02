10 قتلى جراء حوادث المرور وعشرات عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار خلال يومين

توفي 10 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح في 5 حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني.

وجاء في بيان للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بأدرار بوفاة 5 أشخاص اثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف.

كما قامت مصالح الحماية على إثر التساقط الغزير للأمطار خاصة على مستوى ولايات تبسة، بسكرة ، باتنة، الطارف بعدة تدخلات.

وتمثلت التدخلات في إنقاذ الأشخاص المحصورين داخل مركباتهم بسبب ارتفاع منسوب المياه وكذا امتصاص المياه المتسربة للسكنات و إنقاذ الأشخاص.

ففي ولاية تبسة ببلدية الما لبيوض تم إنقاذ 5 أشخاص كانوا محصورين داخل مركباتهم بمنطقة .

كما تم القيام بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة عبر 08 سكنات ببلديتي الما لبيوض، وونزة.

وأسفرت عمليات التدخل في باتنة إلى إخراج 8 سيارات وشاحنة حاصرتها المياه بعد فيضان واد الشعبة.

كما تم إنقاذ 4 أشخاص حصرتهم المياه في سيارة ببلدية راس لعيون.

وقام عناصر الحماية المدنية بعمليات امتصاص للمياه عبر 25 منزلا بباتة و عبر 30 آخرا بالمسيلة.

من جهة أخرى أنقذت مصالح الحماية المدنية طفلا جرفته سيول واد الحاج بولاية المسيلة.

وفي ولاية الطارف، تم القيام بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار المتسربة في 05 منازل بوسط مدينة بلدية بوحجار.