10 قتلى في حوادث المرور خلال يوم واحد!

لقي 10 أشخاص حتفهم إثر حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3211 تدخلا بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 163 تدخلاً، حيث خلّفت هذه التدخلات 175 جريحا و10 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغاز، فقد سجلت ذات المصالح تدخلين، تم من خلالها انقاذ 5 أشخاص، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.