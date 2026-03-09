10 قتلى في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 10 أشخاص حتفهم فيما أصيب 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة التدخلات نشرتها مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات 2565 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وأشارت الحصيلة بخصوص حوادث المرور عبر مختلف ولايات الوطن، أنه تم تسجيل 181 تدخلًا. حيث أسفرت عن وفاة 10 أشخاص فيما أصيب 200 آخرون بجروح متفاوتة وقدمت لهم الإسعافات الضرورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور