10 قتلى في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر من السنة الجارية، 283 حادث مرور جسماني.

على مستوى المناطق الحضرية، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وجرح 333 آخرين، وفق ما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور إرتفاعا قدر بـ05 حادث.

وإنخفاضا في عدد الجرحى بـ100 جريح، كما انخفض عدد الوفيات بـ02 حالة،يضيف المصدر.

فيما أرجع ذات المصدر، أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%.

نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة.