10 قتلى و14 جريحا في اصطدام حافلة بشاحنة في سطيف

التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة كان نائما

اهتز سكان العلمة ولاية سطيف، صبيحة أمس، لخبر حادث المرور المؤلم الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة العراعير في بلدية أولاد صابر.

وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، والمكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، فقد جاء الحادث

عقب إقدام شائق الشاحنة ذات المقطورة قطع الطريق، حيث كان في حالة إرهاق متقدمة إلى درجة النوم،

ومن دون أن ينتبه لقدوم حافلة من نوع «تويوتا» مملوءة بالركاب المتجهين إلى مدينة تاجنانت،

والتي اصطدمت مباشرة بالشاحنة وجها لوجه، مما أدى إلى لفظ 9 أشخاص أنفاسهم تتراوح أعمارهم بين 21

و70 سنة، بينهم 6 رجال و3 نسوة في عين المكان، من بينهم «راشدي عبد الرحمن» 21 سنة، «مناع الحواس»

38 سنة، «عريبي سليمان»، «زواوي الخير» 70 سنة، «نحال وليد» 35 سنة، في انتظار كشف مصالح الحماية

المدنية عن أسماء 3 ضحايا، فيما كانت النسوة كل من «حيطوش الطاوس» 57 سنة، «نحال صونية» 33 سنة

و«نحال فاطمة» 50 سنة، في حين التحق شخص آخر بقائمة المتوفين متأثرا بجروحه.

وكان مواطنون قد تكفلوا بنقل 11 مصابا إلى مستشفى العلمة إلى غاية وصول رجال الحماية التي استعملت 5

سيارات إسعاف وشاحنتين، حيث تم نقل 4 جرحى آخرين. وفي أول تصريح للمكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، أكد أن مصالح الحماية تدخلت، صبيحة أمس، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة

العراعير بسبب حادث مزور أودى بحياة 1٠ أشخاص و14 جريحا إثر اصطدام حافلة بشاحنة ذات مقطورة، وأن

مصالح الحماية وبحضور المدير استعملت كل إمكانياتها لإنقاذ المصابين، مؤكدا أن أسباب الحادث تولت مصالح الأمن التحقيق فيها.

قائمة المتوفين

راشدي عبد الرحمن (23 سنة شلغوم العيد) برقاس أيوب (16 سنة بئر العرش) نحال صونية (33 سنة الطاية) مانع الحواس (48 سنة تاجنانت) نحال فطيمة (50 سنة الولجة) حميطوش الطاوس (56 سنة أميزور) زواوي الخير(70 سنة العلمة) رويلة كمال (44 سنة) بوخنفوف/ الضحية العاشر (مجهول الهوية)

قائمة الجرحى

نحال عبد الجليل (5 سنوات الطاية) عزوز شمس الدين (15 سنة الولجة) خالد ميهوب (19 سنة جميلة) بولحية سامية (20 سنة الطاية) بولحية فوزية (27 سنة التلاغمة) بومعور لامية (29 سنة الطاية) كزعي السعيد (30 سنة) نحال وليد (35 سنة) بن صافية سمير (36 سنة جميلة) بطيط خثير(40 سنة شلغوم العيد) بونعاس رضا (46 سنة شلغوم العيد) عولمي زهيرة (49 سنة بئر العرش) بوريش الطيب (60 سنة) بن حدوش عمار (66 سنة).