10 قضايا فساد عالجتها مصالح أمن ولاية تيبازة سنة 2019

أخبار الجزائر
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10 قضايا فساد عالجتها مصالح أمن ولاية تيبازة سنة 2019
بقلم حمزة.ب

عالجت مصالح أمن ولاية تيبازة خلال سنة 2019، 10 قضايا فساد تورط فيها إطارات، مدراء، مسؤولون وحتى ولاة سابقين.

وحسب ما أفاد به رئيس أمن ولاية تيبازة، مراقب الشرطة، رفيق ترفاس، في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، بمقر أمن ولاية تيبازة فإنه تم معالجة 4 قضايا تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و6 قضايا تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية إلى جانب التزوير وإستعمال المزور.

وتورط في القضايا المذكورة، 52 شخص تم إيداع 7 منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع 13 شخص آخر تحت الرقابة القضائية.


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