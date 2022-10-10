 10 قنوات “فايبر” رائعة لا تفوت متابعتها

أصبحت منصة “فايبر” وجهة أولى وأساسية للناشرين وصناع المحتوى، نظرًا لما تقدمه من مميزات وإمكانيات تساعدهم على الوصول إلى شريحة أكبر من المتابعين والقراء.

ولأن الاختيار قد لا يكون سهلًا دائمًا، جمعنا لك في هذه القائمة مجموعة من قنوات فايبر الممتعة والمفيدة، والتي لا يجب أن تفوتكم متابعتها.

تلفزيون النهار Alnahar TV

النهار واحدة من القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية في الجزائر تشارك آخر الأخبار والأحداث المحلية من حول العالم على قناتها على فايبر.

عناوين الأخبار المحلية والعالمية، وأخبار الرياضة، وأخبار الفن، والتكنولوجيا، والمنوعات، وأيضًا استطلاعات الرأي التفاعلية يمكنك المشاركة بها بنفسك.

انضم إلى أكثر من 700 ألف متابع لقناة النهار الجزائرية على فايبر.

رياض محرز Riyad Mahrez

رياض محرز لاعب كرة القدم الجزائري المحترف مع نادي مانشستر سيتي، وقائد المنتخب الجزائري، يشارك على قناته بشكل شبه يومي صوره، وأخباره، وإنجازاته الرياضية، ومواعيد ونتائج المباريات التي يشارك فيها مع النادي الإنجليزي، أو مع المنتخب الجزائري.

يستمتع بمحتوى قناة رياض محرز على فايبر أكثر 3.3 مليون مستخدم من محبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.

تابع قناة رياض محرز Riyad Mahrez على فايبر

⁨Ouedkniss وادكنيس⁩

موقع البيع والشراء الأكثر شهرة في الجزائر، من أدوات المنزل البسيطة، مرورًا بالهواتف المحمولة، والملابس والمكياجات، وصولًا إلى السيارات والعقارات، يمكنك الاطلاع على مختارات من أبرز العروض المتاحة على وادكنيس اليوم، لوصول أسرع كي لا تفوتك العروض الخاصة.

تابع قناة وادكنيس على فايبر

النهار رياضة

إذا كنت تود متابعة أخبار الرياضة فقط، دونًا عن الأخبار أو أنواع المحتوى الأخرى، فننصحك بمتابعة قناة “النهار رياضة” على فايبر.

تركز القناة على أخبار الرياضة المحلية في الجزائر، ونتائج المباريات، وانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى تغطيات حصرية للأحداث الرياضية العالمية (مثل كأس العالم)، وإنجازات الأندية والمنتخب الجزائري.

تابع قناة النهار رياضة على فايبر

أحوال الطرقات في الجزائر Info Trafic

كل ما تحتاج معرفته عن أحوال الطرقات وحركة المرور في الجزائر من موقع Info Trafic Algerie، المختص بمتابعة الطرقات في الجزائر بشكل مباشر.

هل هناك أمطار قادمة؟ هل هناك طرقات مغلقة؟ إعلانات هامة عن رحلات السفر برًا أو جوًا؟ كل هذه المعلومات وأكثر تجدها في حساب Info Trafic باللغتين العربية والفرنسية؟

تابع قناة Info Trafic Algerie على فايبر الآن

مطبخ و تدابير دداح⁩

“ماذا سنطبخ اليوم؟” أو “ما هي الكعكة التي سنحضرها للتحلية بعد العشاء؟” أسئلة تُطرح يوميًا في منازلنا، ولا يمكننا إنكار أننا نصرف وقتًا ليس بقليل باحثين عن أجوبتها، لكن بمتابعة قناة مطبخ و تدابير دداح ستصبح الإجابة أسهل بكثير.

وجبات يومية من الإلهام، وتدابير، وفيديوهات لوصفات لذيذة تسيل اللعاب، مع شرح كامل لطريقة تحضيرها بسهولة، وبطريقة عرض مرتبة على القناة على فايبر.

تابع قناة “مطبخ و تدابير دداح⁩” على فايبر

أراجيك تك Arageek Tech

تقدم أراجيك محتوى مكتوبًا ومصورًا مع مجموعة من المقالات والتدوينات والفيديوهات الجديدة الممتعة والمفيدة يوميًا.

من أبسط الحيل التقنية لاستخدام التطبيقات والبرامج ونظم التشغيل والألعاب، إلى مراجعات أحدث الأجهزة الذكية وحتى مقالات البرمجة والهاك المتخصصة، بالإضافة إلى متابعة مُركزة لأهمِّ الموضوعات التي تشغل العالم التقني وأحدث ما توصل إليه العالم من ابتكارات تكنولوجية هائلة،.

لا تفوت متابعة قناة أراجيك على فايبر

⁧ نكته⁩

يمكن لهذه القناة أن تكون ملاذك بعد يوم متعب، أو يوم عملٍ مليء بالاجتماعات والتوتر، فهي من اسمها تقدم نوعًا واحدًا من المحتوى المضحك، وهو النكات.

عشرات النكات والمواقف المضحكة تُنشر يوميًا من قبل القائمين على القناة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتابعين التفاعل مع النكت المنشورة، بل ومشاركة ما لديهم من نكت أيضًا، وإن كانت مضحكة بما فيه الكفاية، ستُنشر على القناة لتصل إلى أكثر من نصف مليون متابع للقناة.

تابع قناة “نكته” على فايبر

كل يوم معلومة طبية

هل طقطقة الظهر مفيدة أم مضرة؟ ما هي أسباب التعرق أثناء النوم؟ ما هي أسباب غازات البطن؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الأسئلة المتعلقة بصحتنا، والتي نبحث عن أجوبة لها باستمرار، يمكنك العثور عليها في قناة “كل يوم معلومة طبية”.

بالإضافة لمقالات تقدم معلومات صحية وطبية مفيدة في الحياة اليومية، يتم إعدادها وتدقيقها من قبل اختصاصيين، وتتم مشاركتها مع المتابعين مجانًا.

لا تنسَ أن المعلومات لا تغنيك عن التشخيص الطبي عند الحاجة إليه.

تابع قناة “كل يوم معلومة طبية” على فايبر

فايبر الجزائري⁩

انقل تجربتك مع فايبر إلى مستوى جديد، تعرّف على آخر التحديثات والإضافات، والملصقات الجديدة الرائعة، بالإضافة إلى محتوى مختار من أفضل قنوات فايبر، وكل ما تحتاجه لأفضل استفادة من وقتك على فايبر.

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أي من هذه القنوات تتابع؟ هل تعرف قنوات فايبر مفيدة أخرى؟ شاركنا إياها بتعليق