10 كلاب ضالة تنهش جسم رجل وتقطع أذنه بأدرار

تتوالى الحوادث المؤلمة في ولاية أدرار في ظل تزايد ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت مصدر قلق حقيقي للسكان.

ففي حادثة جديدة تعرض رجل بالغ لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة حيث تعرض لعدة عضات في مختلف انحاء جسده. ما خلف له اصابات خطيرة من بينها قطع جزء من اذنه بطريقة قاسية. وقد تم نقل المصاب لتلقي الاسعافات فيما تشير المعطيات الى ان حالته ما تزال حرجة.

ومع تكرار مثل هذه الحوادث بات كثير من السكان يشعرون وكأنهم اصبحوا شبه متعودين على هذه الظاهرة. خاصة بعد تسجيل ما يقارب اكثر من 7 حالات اعتداء خلال اقل من عشرين يوما من بينها 3 حالات وفاة.

وتشير المعلومات المتداولة الى ان عددا من هذه الكلاب الضالة وجد في محيط سوق المواشي مصدرا دائما للغذاء بسبب مخلفات الحيوانات وهو ما ساهم في تجمعها وتكاثرها في المنطقة.

وامام هذا الوضع يطالب السكان بضرورة التدخل العاجل للحد من انتشار الكلاب الضالة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصة وان سلامة الناس تبقى اولوية فالنفوس تبقى اغلى من كل شيء