10 لقاحات ضد فيروس كورونا قيد التجارب السريرية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والتي هي قيد التجارب السريرية الآن من 8 إلى 10 لقاحات بما في ذلك تجارب كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأضافت المنظمة، أن 124 لقاحا محتملا لا يزال قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، كما أن 114 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لا يزال في تقييم ما قبل التجارب السريرية، بما في ذلك لقاحات جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ، لتشهد أعداد تلك اللقاحات ارتفاعا، بعد أن كانت 110 لقاحات في 15 ماي الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت جامعة أوكسفورد البريطانية، قد أعلنت، في بيان، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.