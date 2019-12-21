10 مباريات معنية بالنقل التلفزيوني في الدور الـ32 لكأس الجمهورية

كشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن إحراء تعديل، في برنامج مباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية، المعنية بالنقل التلفزيوني.

وأوضح الموقع الرسمي الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الجمهور الجزائري سيكون على موعد مع متابعة 10 مباريات من الدور الـ32 لكأس الجمهورية.

وتم اختيار المباريات الـ10 التالية، لبثها عبر التلفزيون الجزائري:

25-12-2019

نادي بارادو – بير العرش ملعب “بولوغين”

26-12-2019

مولودية وهران – شباب أرزيو ملعب “زابانة”

شباب قسنطينة – نادي مقرة ملعب “الشهيد حملاوي”

شبيبة بجاية – وفاق سطيف ملعب “الوحدة المغاربية”

28-12-2019

مولودية الجزائر – مقرن ملعب “5 جويلية”

شبيبة الساورة – دفاع تاجنانت ملعب “20 أوت 1955”

أولمبي المدية – مولودية بجاية ملعب “إمام الياس”

أهلي برج بوعريريج – مشرية ملعب “20 أوت 1955”.

04-01-2020

اتحاد العاصمة – اتحاد خنشلة ملعب “بولوغين”

05-01-2020

عين مليلة – شبيبة القبائل ملعب “خليفي أحمد”