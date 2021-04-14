10 مديريات أمن ولائية جديدة تدخل حيز الخدمة بالجنوب

دخلت حيز الخدمة 10 مديريات أمن ولائية، بعد ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات بكامل الصلاحيات.

ويتعلق الأمر بأمن ولاية تيميمون، وأمن ولاية برج باجي مختار، وأمن ولاية بني عباس، وأمن ولاية أولاد جلال، وأمن ولاية إن صالح.

بالإضافة إلى أمن ولاية إن قزام، وأمن ولاية تقرت، وأمن ولاية جانت، وأمن ولاية المغير وأمن ولاية المنيعة.

وبهذه المناسبة، عيَّن المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، 10 رؤساء أمن لقيادة هذه الولايات الجديدة.

وتم إختيار رؤساء الأمن الجدد، من بين الإطارات الشابة والكفؤة بالأمن الوطني.

وتقلد رؤساء الأمن الجدد، عدة مناصب مسؤولة، على غرار نواب رؤساء أمن الولايات الشمالية.