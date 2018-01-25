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10 ملاين سنتيم غرامة ضد الحراقة الموقوفين بوهران

أخبار الجزائر
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10 ملاين سنتيم غرامة ضد الحراقة الموقوفين بوهران
بقلم أحمد مراح

قضت محكمة عين الترك بولاية وهران بغرامة 10 ملايين سنتيم في حق الحراقة الذين تم إنقاذهم من طرف فرقة خفر السواحل.

وقد إعترف الحراقة الموقوفون أنهم دفعوا مبلغ مالي كلي قدره 250 مليون سنتيم والتقوا في شاطئ “كريشتل” غرب وهران للإنطلاق.

وإتهم الحراقة حرس السواحل بالتسبب في تحطم الزورق كون أن الفرقة العائمة إعترضت طريقهم واصطدمت بالزورق.

وأصدرت المحكمة ذاتها قرارا بوضع صاحب الزورق تحت المراقبة القضائية، مع السماح لوالد الفتاة المتوفاة بإقامة جنازة إبنته.

وإلتمست النيابة العامة للمحكة قرارا بستين ألف دينار جزائري لكل الحراقة، لكن بعد مداولة القاضي صدر الحكم السالف الذكر.

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