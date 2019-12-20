10 ملايير سنتيم تكاليف الحملة الإنتخابية لميهوبي

صرح المترشح للرئاسيات عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي عزالدين ميهوبي انه صرف خلال الحملة الإنتخابية ما قيمته 10 ملايير سنتيم.

وأوضح بيان الارندي أن الامين العام بالنيابة للحزب سيقدم التقرير المالي لحملته الانتخابیة إلى المجلس الدستوري بصفته المترسح لرئاسيات 12 ديسمبر.

وكشف بيان الأرندي ان مرشحه للرئاسيات عزالدين ميهوبي صرف 10 ملايير سنتيم، تم توجیه 60 بالمئة منھا إلى المكاتب الولائیة.

وأكد الارندي أن ميهوبي لم يتجاوز السقف المحدد وفق أحكام المادة 192 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات.