10 ملايير قرض حلال لشراء سكن و5 ملايير لشراء محل

تصل قيمة التمويلات التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أمام زبائنها على الطريقة الإسلامية، إلى عشرة ملايير سنتيم لشراء سكن وتنخفض إلى مليار و500 مليون سنتيم لشراء قطعة أرض مهيأة لانجاز سكن.

في تصريح حصري خصت به “النهار أونلاين”، أفادت مديرة الصيرفة الإسلامية على مستوى “كناب بنك” يمينة بلحساني، بأن إدارة البنك أطلقت رسميا مشروع تمويل زبائنها الراغبين في اقتناء سكنات أو قطع أراضي أو محلات تجارية للاستغلال الفردي على الطريقة الإسلامية، وأن قيمة التمويل ستكون حسب قدرات التسديد ،كون المبالغ المالية التي يخصصها البنك تحدد قيمتها بعد كل عملية محاكاة، لتصل بذلك إلى مائة مليون دينار بما يعادل عشرة ملايير سنتيم عند شراء سكن، وخمسة عشر مليون دينار أي مليار و500 مليون عند شراء قطعة أرض تكون مخصصة لبناء مسكن، فهنا –حسب المتحدثة- يشترط إحضار وثيقة تثبت بأن الأرض ذات استعمال سكني وليس صناعي أو فلاحي، أما بشأن المحل التجاري فالتمويل تصل قيمته إلى 50 مليون دينار بما يعادل خمسة ملايير سنتيم.

وعن شروط الاستفادة من القروض الإسلامية التي أطلقتها “كناب بنك”، شددت يمنية بلحساني، على ضرورة حيازة الزبون لمدخول دائم، والذي لا يقل عن ثلاثين ألف دينار للشهر أي واحد ونصف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن يكون سنه يتراوح بين 19 و70 سنة وأن القرض موجه للخواص كأجراء مثلا ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة وشركات وغيرهم.

إلى ذلك، أشارت المتحدثة، إلى أن إدارة البنك وبالتنسيق مع الهيئة المختصة، ستقنع الزيون بأن القرض الممنوح مطابق للشريعة، وأنه ملزم بتأمينه على مستوى إحدى الشركات المختصة في التأمين المتعاقد معها على الطريقة التكافلية، حتى تتكفل بتسديد ما تبقى من القرض عند الوفاة ليتم على إثر ذلك السكن أو غيره لأفراد العائلة.