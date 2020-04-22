10 ملايين قنطار خضر وفواكه و80 ألف طن لحوم بالأسواق خلال رمضان

أكد ممثّلو أسواق الخضر والفواكه، أسواق المواد الغذائيّة العامّة، أسواق اللحوم، المطاحن والمخابز، مصانع التّحويل الغذائي وفرة المنتوجات وضمان تلبية الطّلب طيلة شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فقد نفى هؤلاء، أيّة ندرة في المواد الواسعة الاستهلاك.

كما أكد البيان عدم وجود أيّ مبرّر لارتفاع الأسعار، مع تشديد الرقابة ضدّ جميع اشكال المضاربة.

وأكد أيضا أنّ جميع أسواق الجملة و التّجزئة المعنية تبقى مفتوحة.

ودعت الجمعية تجنّب مظاهر اللهفة، والتقيّد باجراءات الوقاية من فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي.

وحسب الجمعية، من المتوقّع تسويق حوالي 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه، وأكثر من 80 ألف طن من اللحوم بنوعيها.