10 ملايين مسافر بمطار الجزائر نهاية 2024

قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي خلال شهر ديسمبر 2024 لتصل إلى 10 ملايين مسافر.

وأكد مديوني، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن قدرات استيعاب المطار حاليا بلغت 8 ملايين و600 ألف مسافر.

مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى 9 ملايين و 400 ألف مسافر إلى غاية نهاية سبتمبر 2024.

وكشف مديوني، أن مطار الجزائر الدولي يشهد حركية كبيرة تأتي في سياق الارتفاع الذي يشهده نشاط الطيران في البلاد والعالم.

وكذا والتخفيضات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تذاكر النقل الجوي في الفترة الأخيرة.

وشدد ذات المسؤول، على أهمية تحسين خدمات التسيير في مطار الجزائر الدولي لجعله في مستوى المعايير العالمية، من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة.

وبخصوص موسم الحج أبرز مديوني، أنه تم توفير كافة الخدمات للحجاج لتسهيل عملية تنقلهم إلى البقاع المقدسة.

أين تم اتخاذ إجراءات خاصة بخصوص مرافقي الحجاج، كما تم توفير كل الخدمات التي يحتاجونها خارج المطار. على غرار توفير أماكن للأكل ومصليات.

كما تم تعزيز الفرق الطبية على مستوى المطار للتكفل بالحالات الاستعجالية، للحجاج مع توفير فرق لمرافقة حركة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المطار.