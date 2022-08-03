10 مليار سنتيم لدعم الرياضيين المشاركين في الألعاب الإسلامية

خصصت الدولة الجزائرية، قيمة جد معتبرة، لدعم الرياضيين المشاركين في الطبعة الخامسة من الألعاب الإسلامية 2022.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية، خير الدين برباري، لوكالة الأنباء الجزائرية، عن رصد الدولة لـ10 مليار سنيتم لدعم رياضيينا في هذه الألعاب.

كما أوضح بان هذه الميزانية تشمل اللباس الرياضي، والتنقل من الجزائر إلى اسطنبول، ثم قونية، والعودة إلى الجزائر، بما فيها مصاريف تنقل رياضيينا المتواجدين بالخارج.

يذكر أن الجزائر ستشارك في الطبعة الخامسة للألعاب الإسلامية المقررة بتركيا، بوفد يضم 147 رياضيا، يمثلون 12 اختصاصا.