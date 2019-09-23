10 مليون تلميذ جزائري تركوا مقاعد الدراسة قبل سن 17 خلال الـ 20 سنة الماضية

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، أن ظاهرة التسرب المدرسي تزداد تفاقا بالمدارس الجزائرية يوما بعد يوم.

وأفاد مصطفى خياطي، اليوم الاثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن ظاهرة التسرب المدرسي بالجزائر أصبحت جد خطيرة حتى لو أريد تجاهلها.

وأشار مصطفى خياطي أن غياب الأرقام والإحصائيات الرسمية منع من تحديد الرقم الصحيح لعدد التسريبات المسجلة في المدارس الجزائرية.

موضحا في السياق ذاته أن وزارة التربية الوطنية تحدثت عن 9 في المائة من التلاميذ الذين تركوا مقاعد دراساتهم في الوقت الذي أعلنت فيه على أن 4 في المائة فقط من التلاميذ المسجلين في المدارس الابتدائية تمكنوا من الحصول على شهادة البكالوريا.

وأوضح مصطفى خياطي أن أرقام مجلس ثانويات الجزائر كشفت عن رقم 500 ألف تلميذ يتركون مقاعد دراستهم سنويا، وهو ما يعادل 10 مليون تلميذ خلال الـ20 سنة الماضية.

وألح مصطفى خياطي على أن الاكتظاظ الكبير الذي تسجل أقسام معظم المدارس الجزائرية يزيد من تعقيد الظاهرة، حيث أن 10 في المائة فقط من التلاميذ ينجحون في استيعاب وفهم الدروس.

كما دق مصطفى خياطي ناقوس الخطر جراء تفاقم نسبة التسرب المدرسي المسجلة مؤخرا، ودعا غلى ضرورة سن دراسات جادة لتحديد أسباب انتشار الظاهرة.