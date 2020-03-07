10 مليون مشاهد لقناة “النهار” أسبوعيا خلال شهر فيفري وتواصل الصدارة

شاهد قناة “النهار tv” ما يقارب 10 مليون مشاهد جزائري، في الأسبوع خلال شهر فيفري المنقضي، لتواصل تصدرها القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر.

وحسب احصائيات معهد “أم أم أر” المتخصص في الإحصاءات، الذي أجرى الإستفتاء على نساء ورجال من 12 إلى 100 سنة، فإن 9 مليون و531024 مشاهد لقناة “النهار”، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 فيفري الماضي.

أما فيما يخص المتابعات بشكل يومي فإن 6 مليون مشاهد تابع برامج ونشرات قناة “النهار TV” بشكل يومي، خلال ذات الفترة.

وتتربع قناة “النهار TV” على عرش القنوات الجزائرية، بحيث اجريت الإحصائيات على عدة قنوات جزائرية إخبارية وجاءت قناة النهار الأولى بنسبة 48.43 بالمائة، تليها قناة الشروق بـ 29.37 بالمائة.

وعن عدد المتابعين للقنوات الجزائرية في وقت الذورة، والمحدد بداية من الساعة الثامنة مساء، فإن قناة “النهار” تبقى الأولى بـأكثر من مليون و600 ألف مشاهد لبرامجها الإخبارية.

وتواصل قناة “النهار” تصدرها القنوات أكثر مشاهدة في الجزائر، فحسب ذات معهد الإحصائيات تربعت القناة على القنوات أكثر مشاهدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية وجانفي أيضا.