10 مهابط لمروحيات مكافحة الحرائق وتوسيع وتدعيم لـ7 مطارات

تبنت الحكومة مخططا استراتيجيا كفيلا بإعادة تهيئة مطارات وتطوير أخرى، يشمل الولايات الوسطى على غرار العاصمة والشرقية بعنابة وكذا أقصى الجنوب ليتم استلامها في حلتها الجديدة في آفاق سنة 2025 كأقصى تقدير.

تحصلت “النهار أنلاين” على كافة تفاصيل المخطط الاستراتيجي الذي باشرته وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والكفيل بتهيئة مطارات الجزائر، نظير الدور الفعال الذي تلعبه في تنمية البلاد من مختلف الجوانب، وحفاظا على سلامة الطيران الجوي وتحسين حالة الخدمة للهياكل الأساسية للمطارات، من خلال الصيانة المستمرة ومشاريع التدعيم والتطوير وتكييف المنشآت وزيادة قدرات الاستيعاب، تماشيا والتطورات التي تشهدها الحركة الجوية والتغيير المستمر في أحجام الطائرات، حيث تم الانطلاق في انجاز مطار جديد بمنطقة تين زواتين بعين قزام مع انجاز مدرجين جديدين يتوزعان على هذا المطار ومطار إليزي، كما تعمل ذات الوزارة على تطوير مطار بوسعادة ببناء مدرج جديد ومرافقه على شاكلة ممرات وموقف للطائرات.

وبشأن تدعيم المدارج ومرافقها، فالأشغال التي انتهت تمس مطار هواري بومدين بالعاصمة وعين صالح وتندوف واليزي، في وقت يخضع فيه مطاري بسكرة والشلف إلى تمديد في المدرح، وموقف مطار عنابة إلى توسيع.

إلى ذلك، وبالنظر إلى الحرائق المهولة التي تسجلها الجزائر في كل صائفة عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تستدعي لجوء السلطات إلى خيار استئجار طائرات من الخارج لإخماد النيران، انتهت وزارة الأشغال العمومية من أشغال انجاز عشرة مهابط لمروحيات مكافحة حرائق الغابات.