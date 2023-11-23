10 مهن تسهل عليكم الحصول على التأشيرة

يواجه المرشحون للعمل في أوروبا صعوبة الحصول على تأشيرة عمل، ليتمكنوا من الوصول إلى البلد الذي يختارونه.

ومن بين الدول الأوروبية التي تواجه نقصا في العمالة، النمسا. وبالفعل، أفادت وكالة الإحصاء الرسمية في النمسا بوجود أكثر من 202.300 وظيفة شاغرة. خلال الربع الثالث من عام 2023، في مختلف شركات البلاد.

ومن بين هذه الوظائف الشاغرة، 120.100 في قطاع الخدمات، في حين تم تحديد 46.200 في الصناعة التحويلية. و36.000 في قطاع الخدمات العامة. وما يساهم في نقص الموظفين في الشركات النمساوية. هو حقيقة أن البلاد تعاني من عجز في المواليد للسنة الثالثة على التوالي وزيادة في الوفيات بين سكانها.

علاوة على ذلك، لدعم اقتصادها، تعتمد البلاد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. وبالتالي، سيتمكن العمال الأجانب من بدء إجراءات طلب التأشيرة لهذا البلد. ومحاولة الحصول على وظيفة في أحد المجالات التالية:

وفقا لمعهد البحوث الاقتصادية ERI، تعد النمسا واحدة من الدول التي تدفع لموظفيها أفضل الأجور.

علاوة على ذلك، يبلغ متوسط ​​راتب عمال البناء في النمسا 46828 يورو سنويا، و23 يورو في الساعة.

في حين يبلغ متوسط ​​أجر عمال البناء 50438 يورو سنويا و24 يورو في الساعة. وأجر الكهربائيين 54469 يورو في السنة و 26 يورو في الساعة.

ما هي التأشيرة المطلوبة للعمل في النمسا؟

لكي يتمكن الأجانب من العمل في النمسا، يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة D طويلة الأجل.

ومع ذلك، يمكن للعمال المؤهلين تأهيلاً عاليًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، والذين يرغبون في العيش والعمل في النمسا، التقدم بطلب للحصول على البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء. وهي وثيقة تسمح لهم بالحصول على تصريح إقامة وتصريح عمل لمدة قصوى من سنتين.

علاوة على ذلك، من المهم توضيح أن الأجانب الذين يسافرون إلى هذا البلد بتأشيرة شنغن لن يتمكنوا من العمل في النمسا. ولن يتمكنوا من تحويل تأشيرتهم القصيرة الأجل إلى وثيقة طويلة الأجل.