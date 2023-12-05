10  وجهات أوروبية سيتعين عليك دفع ضريبة جديدة للدخول إليها

أعلنت الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء أوروبا عن رسوم الدخول لعام 2024. حيث فرض بعضها هذا الإجراء بسبب تأثير كوفيد-19 على اقتصاداتها. أو البعض الآخر كبديل لتوليد الدخل والحفاظ على تلك الوجهة ماليًا.

وستشمل القائمة نفسها أيضًا البلدان التي أجرت تغييرات على رسوم الدخول الخاصة بها للعام المقبل.

وتشمل الوجهات التي تفرض ضرائب سياحية جديدة لعام 2024 أيضًا سانتياغو دي كومبوستيلا وفيغيريا دا فوز. في حين قامت باريس وأمستردام بزيادة الضرائب السياحية للعام المقبل. ستقدم المملكة المتحدة نظامًا جديدًا سيتعين على الزائرين دفع رسوم قدرها 7 يورو لتقديم الطلب.

باريس، فرنسا

اعتبارًا من جانفي 2024، سيدفع السائحون إلى العاصمة الفرنسية ضريبة سياحية. للزوار المقيمين في الفنادق أو بدائل الإقامة الأخرى. وهي أعلى بنسبة 200 في المائة تقريبًا من السعر الحالي. وافق صناع القرار على مشروع قانون لرفع الضريبة السياحية على الزوار.

وهذا يعني أن زوار باريس في عام 2024 يمكن أن يتوقعوا. أن تصل الرسوم الليلية لغرفة مزدوجة في فندق عالي التصنيف إلى أكثر من 11 يورو.

امستردام هولندا

اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن تحصل العاصمة الهولندية على أعلى ضريبة سياحية في أوروبا. حيث قرر صناع السياسات رفعها إلى 12.5 في المائة من سعر غرفة الفندق. سيتم إلزام جميع ركاب الرحلات البحرية، وكذلك الزوار الذين يقضون الليل، بدفع هذه الضريبة.

البندقية، إيطاليا

واعتبارًا من عام 2024، ستبدأ البندقية في فرض رسوم يومية على الزوار. سيتم إطلاق البرنامج التجريبي. لهذا الإجراء في عطلات نهاية الأسبوع في فصلي الربيع والصيف المقبلين على الرغم من تأجيل مرحلة الاختبار عدة مرات. وتهدف الضريبة السياحية الوشيكة إلى مساعدة سكان المدينة. بما في ذلك من خلال الصيانة والتنظيف وخفض تكاليف المعيشة.

فالنسيا، اسبانيا

كما أعلنت مدينة فالنسيا الإسبانية عن خطط لفرض ضريبة سياحية على المسافرين. الذين سيقيمون في مرافق الإقامة. مثل الفنادق والشقق والمعسكرات والنزل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2024.

برشلونة، إسبانيا

من المقرر أيضًا أن ترفع برشلونة الضرائب السياحية. والتي تم تقديمها للزوار منذ عام 2018. وبشكل أكثر تحديدًا، كان على زوار المدينة دفع كل من الضريبة السياحية الإقليمية والضريبة الخاصة بالمدينة.

مدريد اسبانيا

وفكرت العاصمة الإسبانية أيضًا في فرض ضريبة سياحية جديدة في عام 2024، بهدف مكافحة السياحة المفرطة. وفي حين لم يتم تأكيد هذا الإجراء بعد، فإن المدينة هي واحدة من أكثر المدن تأثراً بالعدد الكبير من الزوار كل عام. وفرض مثل هذا الإجراء سيكون مفيدًا للإسبان.

أولهاو، البرتغال

ستطبق مدينة أولهاو البرتغالية الشهيرة رسومًا بقيمة 2 يورو على الزوار الذين يقضون ليلة. في أماكن الإقامة بين أبريل وأكتوبر، في حين أن أولئك الذين يزورون بين نوفمبر ومارس سيدفعون نصف السعر فقط – 1 يورو عن كل ليلة يقضونها.

وسيستثني هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. وأولئك الذين يدفعون 10 يورو كحد أقصى أثناء إقامتهم.

فارو، البرتغال

على غرار أولهاو، تبلغ تكلفة الضريبة السياحية التي تفرضها السلطات في فارو حوالي 1.50 يورو. للشخص الواحد ويتم تطبيقها خلال موسم الصيف – من مارس إلى أكتوبر، مع الحد الأقصى. لعدد الليالي التي يتعين عليهم دفعها مقابل سبع ليال. وبالإضافة إلى ذلك، يُعفى الأطفال دون سن 12 عامًا من دفع هذه الرسوم.

فيغيريا دا فوز

ستبدأ المدينة البرتغالية في فرض ضريبة سياحية بلدية. والتي ستعتمد على عدد الليالي التي تقضيها في الوجهة وكذلك الموسم الذي تتم فيه الزيارة.

تبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة من أكتوبر إلى مارس 1.50 يورو في الليلة. بينما تبلغ تكلفة الزيارات التي تقع بين أفريل وسبتمبر 2 يورو لكل ليلة يتم إنفاقها.

ويستثنى من هذا الشرط الأطفال دون سن 16 عامًا وذوي الإعاقة. والطلاب ومن يقيمون في المدينة لأسباب ظرفية مثل الكوارث الطبيعية.

المملكة المتحدة

اعتبارًا من عام 2024، ستبدأ المملكة المتحدة في تنفيذ تصريح السفر الإلكتروني (ETA). الذي يلزم الزوار من الولايات المتحدة وأستراليا. وكندا وأوروبا بالتقدم للحصول على إذن للسفر إلى الأراضي البريطانية.

قد يؤدي السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تصريح الوصول. المتوقع أو إذن لزيارة المكان إلى فرض غرامات.