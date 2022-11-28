10 وزراء أمام المحكمة اليوم في قضية فساد جديدة

انطلقت اليوم الاثنين، محاكمة نور الدين بدوي ووزراء اخرين بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. وهذا في ملف قضية فساد جديدة تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

كما يتابع في قضية الحال، العديد من الوزراء من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي رفقة الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال. و نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة. إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب. وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، والوزيرة السابقة، ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.

إلى جانب، كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا، والوزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي. بالإضافة إلى الوزير المالية السابق، لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية وعدة ولاة الجمهورية السابقين.

كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها منح امتيازات واعتمادات. وإبرام صفقات مخالفة للقانون، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.