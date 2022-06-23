10 وزراء يحلون بولاية وهران في زيارة رسمية

حل صباح اليوم الخميس بولاية وهران وفد وزاري في زيارة رسمية. حيث كان في استقبالهم بالمطار الدولي لوهران احمد بن بلة عبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية. بمعية السعيد سعيود والي ولاية وهران، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

كما كان في استقبالهم أيضا محافظ العاب البحر الأبيض المتوسط، وأعضاء اللجنة الامنية والسادة النواب واعضاء البرلمان بغرفتيه والسلطات المحلية.

ويتكون الوفد الوزاري من كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. رمطان لعمامرة وزير الخارجية، محمد عرقاب وزير الطاقة، عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة. كمال بلعريبي وزير السكن، كريم حسني وزير الموارد المائية والامن المائي. ياسين حمادي وزير السياحة، وزير المالية، عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة، عبد الله منجي وزير النقل.

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