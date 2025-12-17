10 وفيات في حوادث المرور والاختناق بالغاز خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 3161 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 04 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 08 شخصا، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح، 180 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 07 أشخاص وجرح 292 آخرين.

