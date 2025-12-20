10 وفيات في حوادث المرور والاختناق بالغاز خلال يوم واحد!

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات عبر مختلف المناطق من البلاد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2898 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 5 تدخلات، أسفرت عن إسعاف 8 أشخاص، مع تسجيل 3 حالات وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح، 226 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وجرح 239 آخرين.

