10 ولايات تضررت بسبب الثلوج و44 طريقا مقطوعا

كشفت مصالح الدرك الوطني عن آخر مستجدات حالة الطرقات المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وأضافت ذات المصالح أن 10 ولايات أكثر تضررا جراء الثلوج خلال 72 ساعة الأخيرة، نجم عنها غلق 16 طريقا وطنيا.

كما بلغ عدد الطرق الولائية المقطوعة 28 طريقا في الذروة.

وأشارت ذات المصالح إلى أنه لحد الساعة تم إعادة سيولة حركة المرور الى جل الطرق المتضررة.

فيما يبقى العمل متواصلا على 4 ولايات هي تيزي وزو، بجاية، البويرة، وجيجل التي تعرف صعوبة في حركة المرور بـ 06 طرق وطنية و 08 طرق ولائية.