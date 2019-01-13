10 ولايات تضررت بسبب الثلوج و44 طريقا مقطوعا
كشفت مصالح الدرك الوطني عن آخر مستجدات حالة الطرقات المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة.
وأضافت ذات المصالح أن 10 ولايات أكثر تضررا جراء الثلوج خلال 72 ساعة الأخيرة، نجم عنها غلق 16 طريقا وطنيا.
كما بلغ عدد الطرق الولائية المقطوعة 28 طريقا في الذروة.
وأشارت ذات المصالح إلى أنه لحد الساعة تم إعادة سيولة حركة المرور الى جل الطرق المتضررة.
فيما يبقى العمل متواصلا على 4 ولايات هي تيزي وزو، بجاية، البويرة، وجيجل التي تعرف صعوبة في حركة المرور بـ 06 طرق وطنية و 08 طرق ولائية.
-
ارتفعت حالات الاختناقات جراء تسرب للغاز، إلى 43 شخصا بعدة ولايات، حيث سجلت اثقل حصيلة ببرج بوعريرج باختناق جماعيلـ 18 شخصا.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية، من…
-
إستفاد ثلاثون عامل نظافةمن غرداية، بفضل هبات محسني المنطقة من رحلة إلى البقاع المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة.
وتأتي هذه العملية التي جاءت بمبادرة من محسنين…
-
تمكنت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمنتحل صفة محافظ حسابات مع تورطه أيضا في جريمة تقليد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)