«100 ألــف منصــب عمــل واجديــن للشبــاب»

سيتم استغلالها خلال 2018 في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.. وزير العمل:

65 ألف منصب في إطار عقود الإدماج و35 ألف عقد عمل مدعم

23 ألف مؤسسة مصغرة تمكنت من خلق 400 ألف منصب

نقابة «كناباست» مطالبة بتقديم تمثيلها القانوني قبل 31 مارس الجاري

كشف، أمس، مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إنشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وخلق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية 2018.

وأوضح الوزير على هامش ختام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل «سلام 2018»، أنّ هذه المؤسسات تشارك في محاربة البطالة، والتي تمكنت من الوصول إلى 84 من المئة من نسبة التحصيل وتسديد ديونها بطريقة مسبقة.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، إنه سيتم خلال السنة الجارية إنشاء 100 ألف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، منها 65 ألف في إطار عقود الإدماج و35 ألف في إطار عقود العمل المدعمة، داعيا إلى مضاعفة الجهود والمبادرات، لاسيما نحو مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية، من أجل تلبية تطلعات فئة الشباب بالدرجة الأولى.

أشار المسؤول عن قطاع العمل إلى أنه تم، مؤخرا، الشروع في تنفيذ بعض الإجراءات، لاسيما تجاه المناطق الحدودية، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة قصد تعزيز تنمية هذه المناطق، من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات التي هي تحت وصاية الوزارة وتعزيز فرص التشغيل، سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو من خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة.

وذكر زمالي أنه تم اعتماد مخطط لتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها، إضافة إلى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة للتمكن من وضع برنامج عمل لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة بالمناطق الحدودية، مع توجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها.

وفي ذات السّياق، تم منح رخص قصد إدماج الشباب في تلك المناطق في إطار الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني للتخفيف من ظاهرة البطالة وتحسين الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين كالخدمات الصحية والتربية والمصالح الإدارية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير العمل إن الإضراب في المادة 70 من الدستور هو حق مكفول قانونيا، لكن يجب أن يكون مقننا بأطر، مؤكدا أن النقابات التي لم تودع تمثيلياتها القانونية قبل 31 مارس الجاري، والمقدرة بـ 20 من المئة، لن يكون لها أية حقوق.

وأكّد الوزير أن الكثير من النقابات لم تودع بعد تمثيلياتها، وأن نقابة «كناباست» لم تقدم بعد أنه لديها 20 من المئة من التمثيل العمالي ولديها المهلة إلى غاية 31 مارس الجاري، وفي حال ما لم تبلغ النصاب، فلن يسمح لها بالإشعار بالإضراب أو المطالبة بأي حقوق كانت.