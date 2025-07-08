100 ألف أسرة استفادت من صندوق الزكاة العام الماضي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن حصيلة الزكاة قد تضاعفت بنسبة 100 بالمائة منذ أن تولى الديوان تسييرها.

كما أوضح بلمهدي، خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية لتحصيل الزكاة، أن عدد المستفيدين منها قد تضاعف. حيث بلغت حصيلة الحملة الـ23 لصندوق الزكاة أزيد من 93 مليار سنتيم، استفادت منها أكثر من 100 ألف أسرة جزائرية.

وأشار بلمهدي، إلى أن هذه الارقام تجعل الصندوق من أبرز آليات التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الهشة في المجتمع.

وقد شهدت الندوة، بالمناسبة، تسجيل أول عملية دفع الكتروني للزكاة، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تعميم المعاملات الرقمية في هذا المجال.

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