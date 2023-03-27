100 ألف دولار اشتراه “أرزقي براقي” من سوق “سكوار”.. ومليارين ونصف لتأسيس شركة “اكواسيتي” لابنه

صرح المتهم ارزقي براقي” خلال مجريات التحقيق حول مصدر الاموال الموجودة في حسابه والعمليات المالية المشبوهة. التي توصل اليها المحققون، في ملف فساد جديد.

وسيمثل لأجله أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد الخميس المقبل برفقة 65 متهما. ان المبالغ المالية الموجودة في حساباته، يملك منها حساب بنكي بالعملة الوطنية مفتوح. على مستوى وكاله عين بنيان ترست بنك. و الذي حوّل اليه بتاريخ 5/4/2018 مبلغ 5 ملايين دينار من حسابه البريدي. من أجل تسديد مستحقات سيارة التي اشتراها بواسطة قرض من من نفس البنك. وقد سدد هذه المستحقات بموجب تحويلين الاول بقيمة1.439.000دج والثاني بقيمة 100 مليون دج، وبقي في حسابه مبلغ 2.483.660.91دج.

براقي: اشتريت هذه المبالغ من السوق السوداء لأجل التكفل بمصاريف علاج امه بالخارج

كما صرح المتهم ان لديه حساب بالعملة الأجنبية مفتوح على مستوى نفس الوكالة. قام بايداع فيه مبلغ اجمالي يقدر ب 29.900 اورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2017- 2020 ، وبخصوص مصدر هذه الاخيرة.

كما صرح المتهم ” ارزقي براقي” انه اشترى هذه المبالغ من السوق السوداء، الخاص لاجل التكفل بمصاريف علاج امه بالخارج. وبعدها تم التكفل بها محليا بعياده الأزهر ، أما بخصوص المبالغ المالية التي أنفقها عن طريق “كارت فيزا” مبلغ 300 اورو و 1500 أورو. في السفريات فصرح المتهم أنها مصاريف تكاليف الايواء والإقامة باسبانيا سنه 2018 مع أفراد عائلته، وكذلك كمصاريف اقتناء لوازم حفل زفاف ابنته ” هدى”.

كما اشار أنه صرف مبلغ 12.583 أورو، من حسابه السالف الذكر، وبقي فيه مبلغ 17,316 أورو. مؤكدا ان لديه على مستوى نفس الوكالة حساب بالدولار الامريكي تم تزويده بمبلغ 100,000 دولار نقدا. اشتراه من السوق السوداء، من أجل إدخاره وفي نفس السياق اكد انه هو الذي وجّه كل افراد عائلته لفتح حسابات بنكيه على مستوى وكالة عين البنيان ترست بنك. وانه منح لابنه” أنيس” 25 مليون دينار، عند تاسيس شركته” اكواسيتي” التي لديها حساب تجاري على مستوى نفس الوكالة .

كما اشار ان المسمى” غ. عبد الحق” أجّر لابنه انيس مقرا بدينار رمزي، من اجل تخصيصه كمقر لشركته.