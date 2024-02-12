100 ألف رأس غنم من رومانيا و10 آلاف طن دجاج من البرازيل وبولونيا قريبا

تستعد الجزائر لمضاعفة وارداتها من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان ولحماية الثروة الحيوانية التي تتوفر عليها، بعد كشف الإحصاء الذي قامت به الحكومة عن وجود تضخيم مبالغ فيه من حيث العدد مقارنة بالواقع.

انتهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من المفاوضات الخاصة باستيراد مائة ألف رأس غنم من الخارج وتحديدا من دولة رومانيا، من أجل حماية الثروة الحيوانية من الذبح وتموين السوق الوطنية تحسبا لرمضان الذي تفصلنا عنه أياما معدودات.

وأكدت مراجع “النهار أونلاين”، أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” هي التي ستتكفل بعملية الاستيراد.

وأوضحت المصادر “انتهينا من المفاوضات وأمضينا على البروتوكول الصحي”، قبل أن تشير إلى أن العملية ستتم على دفعتين مع نهاية شهر فيفري الجاري ومارس الداخل.

وقالت المصادر أنه سبق للجزائر خلال سنوات الثمانينات أن أبرمت اتفاقية استيراد من هذا البلد الذي يتوفر على واحدة من أحسن السلالات لرؤوس الماشية.

إلى ذلك، أفادت نفس المصادر بأنه من المنتظر التوقيع على اتفاقية استيراد أخرى مع دولة إيرلندا لنفس الغرض “أي استيراد رؤوس الأغنام”، إلا أن تأخر التوقيع على البروتوكول الصحي حال دون ذلك.

وكان المسؤول الأول عن القطاع، قد أعلن خلال اجتماع جمعه بإطارات الوزارة، عن استيراد 75 ألف طن من اللحوم الحمراء تدريجيا تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

ولدى التطرق إلى واردات اللحوم البيضاء، كشفت مصادرنا، عن استعداد شركة ضبط المنتجات الفلاحية “صاربا”، لاستيراد 10 آلاف طن الدجاج المجمد من دولتي البرازيل وبولونيا لضبط المخزون الوطني وضمان استقرار السوق خاصة خلال الشهر الفضيل.

وكان متعامل خاص ينشط بالجهة الغربية للوطن قد استورد 25 طنا من الدجاج المجمد من دولة البرازيل ويتم تسويقه حاليا 550 دينار للدجاجة الواحدة.