100 ألف طالب دفعوا مستحقات التسجيل عن طريق البطاقة الذهبية

كشف وزير البريد، أن أكثر من 100 ألف طالب، دفع مستحقات التسجيلات الجامعية بإستعمال البطاقة الذهبية عن طريق الأنترنت.

وجاء هذا التصريح، في كلمة للوزير، على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات الحفل الذي أقيم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبريد تحت شعار “إبتكروا..تتعافون”.

وأورد الوزير، أن بريد الجزائر سجل منذ بداية السنة أكثر من 10 ملايين عملية خاصة بالدفع الإلكتروني أي تضاعفت بحوالي 4 مرات مقارنة مع السنة الماضية.

وقام الوزير على هامش هذه التظاهرة، بإطلاق خدمات رقمية جديدة والتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون.

وأكد الوزير، أن الإحتفال بهذه المناسبة يأتي تزامنا مع انتخاب الجزائر لتكون عضوا في مجلس إدارة الإتحاد البريدي العالمي.

موضحا إن الإتحاد الدولي للبريد اتخذ شعار الإبتكار من أجل إعادة بعث عجلة الإقتصاد والتماشي مع رؤية القطاع.

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