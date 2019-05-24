100 ألف معتمر جزائري يؤدون العمرة في رمضان قبل أسبوع على نهاية الشهر

اعتمر خلال الأسبوع الثالث من رمضان ما يزيد عن 28 ألف جزائري، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمعتمرين الجزائريين

خلال هذا الموسم إلى غاية 23 ماي 2019، 353 ألف و425 معتمر أدوا المناسك، حيث احتلت الجزائر بذلك المرتبة الخامسة،

من حيث أكثر البلدان استصدارا لتأشيرات العمرة في العالم، أين أكدت السلطات السعودية من خلال المؤشر الأسبوعي للعمرة،

بأن الجزائريين قد استصدروا أكثر من 28 ألف تأشيرة عمرة خلال هذا الأسبوع، حث عرف شهر رمضان إقبالا منقطع النظير

مقارنة بباقي الأشهر الأخرى، ليتجاوز بذلك عدد المعتمرين منذ بداية رمضان إلى الآن الـ100 ألف معتمر.

وبلغ إجمالي المعتمرين الذين زاروا البقاع المقدسة خلال هذا الموسم، من مختلف بلدان العالم، 7 ملايين و463 ألف و259 معتمر.