100 أورو في “السكوار”.. ارتفاع طفيف في السعر

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا طفيفا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22350 دينارا جزائريا للشراء و 22600 دينارا للبيع.

ومن جانبه، ارتفع الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 19800 دينار جزائري للبيع ومقابل 20000 دينار جزائري للشراء

أما الدولار الكندي، فقد شهد ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية عند 14700 دينارا جزائريا للشراء و 14900 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.