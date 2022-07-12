100 الف دج غرامة نافذة في حق إيناس عبدلي في قضية النصب على الطلبة

وقّع قاضي الأحداث لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة “”إيناس عبدلي، عن تهمة المشاركة في النصب ،فيما برأت ذات الهيئة القضائية المتهمة من تهمة المشاركة في تبييض الاموال.

وجاء منطوق الحكم بعدما كان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة سالبة للحرية في حق المتهمة تقضي ب6 أشهر حبسا نافذا .

وجاءت متابعة المتهمة في قضية النصب على الطلبة الجزائريين قي اعقاب 3 مؤثرين منهم نوميديا لزول وريفكا وستانلي، إلى جانب 11 متهما آخر على رأسهم صاحب شركة “futur gate” ووالدته البرلمانية ووكلاء أعمال المؤثرين وموظفين بالشركة.

وانكرت المتهمة خلال مثولها أمام قاضي الأحداث ضلوعها في القضية، نافية نصبها على الطلبة وأن كل ما قامت به هو إشهار للشركة ثم سرعان ما توقفت عن عرض بعد علمها بحقيقة النصب على الضحايا.

كما تأتي محاكمة ايناس عبد اللي بعدما سبق سماع أقوالها كشاهدة أمام القاضي الجزائي بقسم الجنح.

والتي صرحت خلالها أن المناجير زكرياء اتصل بها للقيام بإشهار مع شركة futur gate” . بعدما عرض عليها الفكرة، وبحكم أنها تحلم بإكمال دراستها بالخارج رحبت بالفكرة.

وتجدر الإشارة أن قاضي الجنح أدان المتهمين في القصية بعقوبات تراوحت بين7 سنوات حبسا نافذة والبراءة