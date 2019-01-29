100 بالمائة نسبة إمتلاء سدود ولاية مستغانم

بلغت نسبة امتلاء السدود الثلاثة بولاية مستغانم بعد التساقطات المطرية الأخيرة 100 في المائة، حسب مديرية الموارد المائية.

وساهمت الأمطار المتساقطة على الولاية هذا شهر في ارتفاع كمية المياه بسدود كراميس والشلف وكرادة إلى 145 مليون متر مكعب.

سدود “كرادة” بسيدي علي بطاقة استيعاب 70 مليون متر مكعب، “الشلف” بوادي الخير، بطاقة استيعاب 50 مليون متر مكعب.

وكراميس بالنكمارية بطاقة استيعاب 25 مليون متر مكعب ممتلئة بنسبة 100 في المائة.

هذه الكمية المعتبرة من المياه المخزنة بإمكانها أن يؤمن احتياجات المنطقة الشرقية لولاية مستغانم التي تتكون من 10 بلديات.

من المياه الصالحة للشرب ومياه السقي الفلاحي في حوض كراميس لأربع أو خمس سنوات مقبلة.