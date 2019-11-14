100 صورة “وطني تراث وسياحة” في الصالون الوطني للصورة بسطيف

تزين البهو الرئيسي لدار الثقافة هواري بومدين بمدينة سطيف بـ100 صورة فنية فوتوغرافية تختزل جمال الجزائر، في إطار الطبعة الأولى للصالون الوطني للصورة الفنية الذي افتتح اليوم.

وتتضمن صور المشاركين العديد من المواضيع تتعلق في مجملها بجمال الجزائر سواء تعلق الأمر بجمال المناظر الطبيعية أو بعض المواقع السياحية الخلابة وبعض الحرف والآثار التي تتميز بها مختلف مناطق البلاد.

وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح هذه التظاهرة بحضور سلطات الولاية أكد مدير دار الثقافة هواري بومدين، مبارك مباركية أن تنظيم هذا الصالون يندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية بهدف الرقي بهذا النوع من الفن وتطويره وخلق فرص للتعاون والاحتكاك بين هواته لما له من أثر إيجابي يستدعي إعطاؤه كثيرا من الاهتمام.

ويتخلل هذا الصالون إقامة ورشات تكوينية تطبيقية لفائدة المشاركين كما ستلقى في اختتام هذه التظاهرة محاضرة بعنوان “الصورة بين المحظور والمباح في التشريع الجزائري” كما برمجت زيارات ميدانية لفائدة المشاركين والمهتمين لعديد المواقع السياحية والمعالم الأثرية التي تزخر بها المنطقة على غرار شلالات الواد البارد ومدينة جميلة الأثرية وعين الفوارة وعين الدروج وغيرها. كما ستقام بالمناسبة ورشات تطبيقية يؤطرها مختصون في المجال.