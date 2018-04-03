100 عملية جراحية ضمن برنامج التوأمة في مستشفيات الجنوب

إستفاد سكّان الجنوب من مؤسسات اسشتفائية متخصّصة، لتخفيف عناء التنقل إلى مستشفيات الشمال، في خطوة إيجابية رحّب بها سكان المنطقة.

ففي هذا الإطار تمّت برمجة إجراء 100 عملية جراحية ببسكرة في إطار تجسيد برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية الجامعية.

مع مستشفيات ولايات الجنوب والهضاب العليا.

حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المدير الولائي للصحة والسكان محمد العايب.

الذي صرّح أن طاقما طبيا يضمّ مختصّين في كل من الجراحة العامّة و جراحة العظام و طب النساء.

والتوليد و التخدير والإنعاش من المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، سيتكفل بإجراء هذه التدخلات الجراحية”.

مردفا السّيد العايب بأن هذه العمليات الجراحية تأخذ طابعا تضامنيا على وجه الخصوص كونها تشمل المرضى المنحدرين من أسر معوزة.

وتهدف هذه المبادرة التي انطلقت أمس الإثنين و ستستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري أساسا إلى القيام بالعمليات الجراحية الدقيقة.

التي تتطلب فرقا طبية متخصصة ومؤهلة وكذا تقديم خدمات طبية نوعية لصالح المرضى لتفادي تنقلهم إلى المراكز الاستشفائية بشمال البلاد.