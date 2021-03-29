100 مؤسسة تحصلت على علامة “ناشئة”

كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عن حصول 100 مؤسسة على علامة “ناشئة”.

وأضاف المدير، أن الصندوق المستحدث لتمويل المؤسسات الناشئة، يواصل عمله، بمنح العلامات للمؤسسات الناشئة مستمر.

وأكد واضح، في السياق، إلى أن اللجنة المكلفة تنعقد كل أسبوعين لمنح هذه العلامة.

وأشار نور الدين واضح، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أن الوزارة المنتدبة تسعى لجذب التمويل السلس للإبتكار.

وأوضح واضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف فتح الورشة الكبيرة المتعلقة باقتصاد المعرفة.

واعتبر المتحدث، أن الجلسات المنعقدة، اليوم، بقصر المؤتمرات، نقطة انطلاقة للإستراتيجية الهادفة لتمكين الجزائر من الدخول باقتصاد بعيد عن الريع.

وأشار واضح إلى أن الورشات السبعة التي تقام على هامش الجلسات ستخرج بتوصيات عملية.