100 مليار دج لمشروع تهيئة خليج الجزائر

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد بزيارة خليج الجزائر، على مستوى بلدية باب الواد.

أين قام الوزير بالإستماع لعرض حول مشروع تهيئة الخليج و معاينة أشغال حمايته، وفق ما ورد في تغريدة لبدوي عبر صفحته بالتويتر.

وأوضح ذات المصدر، أن المشروع يضم هياكل عدة على طول الساحل يمتد لـ76كم، بإستثمار يتعدى الـ 100 مليار دينار، لإتاحة فضاءات للتجول و الإستجمام للمواطنين.

حيث ستتكفل الدولة بإنجاز المنشآت القاعدية، مع الإعتماد على الشراكة و إتاحة الفرصة لمستثمرين عامين أو خواص لإنجاز حضائر للتسلية.

حتى تكون فضاءات تنفس للسكان، وهو ما يتطلب إثراء الدراسة و إستغلال المساحات المسترجعة بعد هدم البناءات الفوضوية، يضيف الوزير.