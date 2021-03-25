100 مليار دينار خسائر الخزينة جراء حوادث المرور

قال مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، أن حوادث المرور تسببت بهلاك 2844 شخصا بـ2020.

وأشار نايت الحسين، إلى أن مصالحه سجلت بارتياح تراجع جميع مؤشرات الأمن المروري بالسنوات الأخيرة مقارنة بـ2015 وما قبله”.

وأبرز أنه في 2020 سجلت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق هلاك 2844 شخصا و25836 جريحا في 18949 حادث مرور.

ما يمثل –حسبه- تراجعا بـ15 بالمائة في عدد الحوادث و13 بالمائة بالنسبة للقتلى و16 بالمائة في عدد الجرحى مقارنة بـ2019.

وأكد المتحدث أن التحقيقات أبرزت أن 95 بالمائة من أسباب الحوادث تعود إلى العنصر البشري.

وتتعلق الأسباب بعدم احترام قواعد السير والسرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان.

وأشار إلى أن حوادث المرور تكلف خزينة الدولة 100 مليار دينار، وفقا آخر دراسة أنجزت مع مخبر النقل واللوجيستيك لجامعة باتنة.