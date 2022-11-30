100 مليار دينار لإعادة الروح إلى تيسمسيلت

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 100 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تنمية ولاية تيسمسيلت. كما أشار الوزير الأول، إلى أن هذه التكلفة تم وضعها في إطار 90 مشروعا يخص 17 قطاع وزاري.

في حين، أكد، أيمن بن عبد الرحمان عقب نهاية اجتماع الحكومة المنعقد في تيسمسيلت، أن الولاية تعاني من تأخر في التنمية. مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية التنموي سيساعد على إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية بهذه الولاية. كما اعتبر، الوزير الأول، أن ولاية تيسمسيلت ظلمت من حيث المشاريع التنموية المهيكلة.

وعن القطاعات التي استفادت من المشاريع، فقال الوزير إن أولها هو مجال الأشغال العمومية والمياه والأشغال الكبرى. حيث ستفك العزلة نهائيا عن ولاية تيسمسيلت. تابعا “بالعمل على توصيل المياه وضمان توفيرها بالنسبة للولاية”.

وأشار الوزير، إلى أن “التخلف التنموي تجسد في عدم توفر الولاية على مقر إداري يليق بها”. مشيرا “قمنا بتسجيل عملية إنجاز مجمع إداري يظم ولاية تيسمسيلت بمختلف مرافقها الإدارية”.

كما اوضح، في سياق ذات صلة، أن الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية، على وضع ورقة طريق لمتابعة صارمة التي ستنتهي في ظرف 36 شهرا. مشيرا إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة للداخلية والمالية من أجل متابعة العقار التي ستستفيد من عقارات لتجسيد مختلف المشاريع.