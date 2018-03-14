100 مليار سنتيم للمتوّج بالكأس العربية و”الفاف” المستفيد الأكبر

حسم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل شيخ، قيمة جوائز البطولة العربية في نسختها الجديدة.

وأكد أن هيئته تسعى لتجعل من هذه الجائزة، ثالث أكبر جائزة لبطولة أندية على مستوى العالم.

وقدرت قيمة جائزة الفريق المتوج باللقب بأكثر من ستة ملايين دولار، ما يقارب 100 مليار سنتيم.

وهو المبلغ الذي سيسيل لعاب الفرق المشاركة، منها ممثلا الكرة الجزائرية اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، لمحاولة الذهاب بعيدا في المنافسة.

وفي المقابل كشفت مصادر أخرى أن إتحاد البلد المشارك، سيكون له نصيبا من الجائزة ويحصل على 10 بالمائة من القيمة.