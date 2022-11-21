100 مليون دولار سنويا تكلفة الإنارة العمومية بالجزائر

كشف زين العابدين بومليط مسؤول بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة عن تكلفة الإنارة العمومية، والتي تصل إلى 60 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للكهرباء. أي ما يقارب 15 مليار دينار سنويا ويعادل 100 مليون دولار.

و قال زين العابدين بومليط، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن تعميم إستعمال الطاقة في الإنارة العمومية عبر جميع بلديات الوطن يأتي ضمن مساع الدولة لتحقيق البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية. و تم الوصول إلى أكثر من 90 بالمائة من تعميم الإنارة العمومية على مستوى بلديات الوطن.

وأوضح المتحدث، أنه سيتم إطلاق دليل وطني مرجعي للإنارة العمومية بهدف توجيه المستعملين بتجهيزات و صيانة الإنارة العمومية.

و للإشارة تحتضن اليوم و غدا بمستغانم ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية. و يندرج هذا الملتقى ضمن توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإنارة العمومية على مستوى كل بلديات الوطن.