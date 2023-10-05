100 مليون دينار لاقتناء طائرات “درون” لمكافحة حرائق الغابات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن دائرته الوزارية وفي إطار تطوير إمكانيات المديرية العامة للغابات لمكافحة الحرائق، طلبت تسخير غلاف مالي ضمن قانون المالية 2024، لاقتناء طائرات بدون طيار (درون).

وأشار هني، خلال رده على إنشغالات الأعضاء المتعلقة بنص قانون الغابات والثروات الغابية، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. أن دائرته الوزارية قدمت ملفا على مستوى ميزانية الدولة لتخصيص 100 مليون دج في إطار قانون المالية 2024 لاقتناء عتاد خاص (طائرات بدون طيار) لحماية وحراسة الغابات. إلى جانب طلب إعتماد مالي آخر قدره 300 مليون دج لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات.

كما أضاف وزير الفلاحة، أن ذلك يأتي بالموازاة مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال “كل الآليات الحديثة” لمكافحة هذه الظاهرة. على غرار الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة. مع تنظيم دورات تكوينية ميدانية للمجتمع المدني والساكنة في محيط الغابات.

وفي هذا الإطار، ذكر بتدعيم المديرية العامة للغابات سنتي 2022 و2023 بـ 340 مركبة جديدة. مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق. بالإضافة كذلك إلى 40 شاحنة صهريج، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 7 مليار دج.

وأكد الوزير أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لمكافحة حرائق الغابات ما سمح بتسجيل تحسن من سنة إلى أخرى”. مذكرا بتوفر إدارة الغابات على أزيد من 10.300 عون. قرابة 3200 عون موسمي، وكذا 20 مؤسسة عمومية تابعة لها.

وبخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية أوضح الوزير أنه تضمن عدة امتيازات ستسمح بتوسيع الغطاء النباتي، الاستغلال العقلاني للمناطق الغابية. وكذا حماية الساكنة عبر فتح عدة امتيازات لقطاعات أخرى، لاسيما السياحة والمشاريع ذات الأهمية الكبيرة”.